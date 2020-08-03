Сотрудники тульского водоканала без предупреждения перекрыли воду в приюте «Любимец»

Фото yandex.ru и Марины Ковсман.

Сотрудники приюта для животных «Любимец», что на ул. Набережной, 3 в Криволучье, бьют тревогу: сегодня, 3 августа, у них перекрыли воду. По-видимому, надолго.

Дежурные сотрудники приюта и клиники рассказывают, что приехали работники водоканала и принудительно «отрезали» ресурс без каких-либо пояснений.

В «Тулагорводоканале» корреспондентам Myslo оперативно пояснили, что воду перекрыли из-за того, что у «Любимца» не заключен с ними договор. «Пока договор не будет заключен, воду не дадут», — пояснили на предприятии.

Директор Центра оказания помощи бездомным животным «Любимец» Марина Ковсман:

Марина Ковсман Я искренне не понимаю, как так можно поступать! У нашей организации все договоры на коммунальные ресурсы всегда были заключены с ПАО «Тулачермет». АО «Тулагорводоканал» вообще никогда с нами не работал — не их территория. И даже если теперь этот район обслуживают они, почему нам не сообщили об этом? Почему не дали время на заключение договора?! Нас никто даже не предупредил о том, что теперь нужно работать с водоканалом. Они даже не дали возможности набрать воды впрок! Что за методы? Мы не можем помыть клинику, напоить животных в приюте. Что делать?!

Заместитель директора «Любимца» рассказал, что около трех лет назад к ним обращался водоканал с предложением заключить договор на обслуживание: «Мы попросили подтвердить, что они имеют право работать на этой территории, которая всегда относилась к «Тулачермету». После этого водоканал к нам больше не писал и не звонил».

— Дело в том, что любые наши аварийные вопросы с водоснабжением и канализацией «Тулагорводоканал» никогда не решал, — добавляет Марина Ковсман. — Звонишь в диспетчерскую, там всегда ответ: «Не наша территория». Мы всегда решали все вопросы за свой счет. Ту же самую трубу, которую водоканал перекрыл, мы сами ремонтировали совсем недавно. Получается что: как решать проблемы и ликвидировать аварии, так тульский водоканал говорит «не наша территория», а как договор заключить, так с ними?

По словам Ковсман, новый договор они обязательно заключат, раз того потребовали обстоятельства, но кто даст воду в приют сейчас? Сейчас в приюте даже нечем напоить собак...

Myslo запросил подробную информацию в АО «Тулагорводоканал» и следит за развитием событий.