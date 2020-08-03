32 жителя Тульской области с коронавирусом остаются в тяжелом состоянии в реанимации

Фото из архива Myslo.

На заседании оперативного штаба в тульском правительстве министр здравоохранения Алексей Эрк рассказал о состоянии заболевших.

В настоящее время в Тульской области на стационарном лечении находятся 474 туляка с коронавирусом. Из них шестеро детей. В реанимации в тяжелом состоянии находятся 32 человека, 11 из них — на аппаратах ИВЛ.

По словам Алексея Эрка, в последнее время сохраняется тенденция по снижению занятости коечного фонда специализированных отделений. С 15 июня зафиксировано снижение числа госпитализаций.

В среднем, освобождаются 4 койко-места в сутки. Всего 1076 коек задействовано для лечения больных коронавирусной инфекцией, свободно 602 койки. Это 82% от норматива, установленного Минздравом РФ на период пандемии.

Всего в регионе было максимально развернуто 2286 коек (312 % от норматива), из них в пиковые дни занятыми оказывались 1921 место. Сейчас их количество снижается, но на случай ухудшения ситуации резерв все равно оставят.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в медицинских учреждениях будут готовы на первом этапе развернуть 1379 коек за 2−3 дня. При этом, по словам Эрка, учреждения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную помощь, затрагиваться не будут.

Всего же в случае необходимости на базе двух учреждений здравоохранения Тульской области могут быстро развернуть 2082 койки. Из них 1224 — с подведенным кислородом.