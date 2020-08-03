Голая тулячка искупалась в фонтане возле драмтеатра: видео

Кадр из видео.

В редакцию Myslo туляки прислали необычное видео. На кадрах запечатлена девушка, которая купается в фонтане у драматического театра. При этом дама совершенно не стеснялась своей наготы. Прохожие ее не смущали! Совершенно беззаботно она помылась, а затем и постирала свою одежду.

«Вот к чему приводит отключение горячей воды летом», — шутят очевидцы.

был случай

В августе 2017 года Myslo писал о тулячке, которая помылась из шланга прямо на оживленной улице. Правда, дама в этот момент была одета.