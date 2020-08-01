Спортивный центр «Тула-Арена» на Калужском шоссе построят к лету 2021 года

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле на Калужском шоссе на внебюджетные средства строится масштабное спортивное сооружение «Тула-Арена» — Центр единоборств международного уровня. Проект предусматривает чашу для гандбола с возможностью проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а также тренажерный зал.

Здесь появятся зрительные трибуны на 1600 стационарных и 400 телескопических мест, раздевалки, кафе и др. Кроме того, тренировочный комплекс будет включать в себя 6 залов для единоборств.

Завершить строительство планируется летом 2021 года.

31 июля ход строительства проинспектировал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он подчеркнул необходимость скорейшего завершения проектных работ и строительства съезда к спорткомплексу.