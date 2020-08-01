новости
новости
Регистрация
Спортивный центр «Тула-Арена» на Калужском шоссе построят к лету 2021 года
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Спортивный центр «Тула-Арена» на Калужском шоссе построят к лету 2021 года

Ход работ проинспектировал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

В Туле на Калужском шоссе на внебюджетные средства строится масштабное спортивное сооружение «Тула-Арена» — Центр единоборств международного уровня. Проект предусматривает чашу для гандбола с возможностью проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а также тренажерный зал.

Здесь появятся зрительные трибуны на 1600 стационарных и 400 телескопических мест, раздевалки, кафе и др. Кроме того, тренировочный комплекс будет включать в себя 6 залов для единоборств.

Завершить строительство планируется летом 2021 года.

31 июля ход строительства проинспектировал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он подчеркнул необходимость скорейшего завершения проектных работ и строительства съезда к спорткомплексу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тула-Аренастроительство спортивного центрацентр единоборств

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области 28 случаев коронавируса
За сутки в Тульской области 28 случаев коронавируса
«Балтика» обсудила с бизнес-омбудсменами и представителями власти проблемы регулирования отрасли в период пандемии
«Балтика» обсудила с бизнес-омбудсменами и представителями власти проблемы регулирования отрасли в период пандемии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.