Строительство дороги к Северной Мызе отстает от графика

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Правда, отставание небольшое. На данный момент дорога завершена на 25%. Объект планируется сдать в октябре этого года.

В микрорайоне Северная Мыза продолжается строительство новой дороги, которая соединит его с трассой «Тула-Белев» и станет альтернативой тому маршруту, которым жители пользуются сейчас.

Строительство дороги ведется в рамках одной из программ национального проекта «Жилье и городская среда». Ее условием является строительство больших объемов жилья. В Северной Мызе возведено 11 жилых домов (34,2 тыс. кв. м), также предполагается приобрести 399 квартир для детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, дорога завершена на 25%, есть небольшое отставание от графика. Полностью объект планируется сдать в октябре этого года.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что необходимо привести в порядок существующую дорогу к микрорайону: составить дефектную ведомость, предъявить застройщику для устранения, а в случае его отказа — запретить движение крупнотоннажной техники дорожными знаками.