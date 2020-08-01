Волейбольная «Тулица» готовится к сезону в Подмосковье: фоторепортаж

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистки «Тулицы» вовсю готовятся к предстоящему сезону. Как сообщает пресс-служба клуба, спортсменки сейчас тренируются в Подмосковье под руководством главного тренера Александра Перепелкина.

Команда делает упор на физическую подготовку, но постепенно начинает наигрывать волейбольные элементы.

- У нас есть режим, и вся команда ему следует. Просыпаемся около 7.30, идем на зарядку. После — завтрак и немного времени подготовиться к тренировке. Утром это волейбол или тренажерный зал. Потом обед и отдых. С 17 часов вечерняя тренировка: физическая подготовка или волейбол, а бывает и всё вместе. Потом ужин и восстановительные и медицинские мероприятия. Пока всё сделаешь, уже отбой — в 23.00. Так работаем цикл — три дня и выходной. Перед выходным посещаем бассейн или баню, — рассказала в интервью клубной пресс-службе капитан команды Марианна Носова.

Спортсменка уверена, что этот сезон будет сложный, но интересный. Напомним, «Тулица» спустя 14 лет вернулась в Суперлигу. Это большое событие для тульского волейбола.