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Детский уролог из Москвы прооперировал маленьких туляков

Детский уролог из Москвы прооперировал маленьких туляков

Он провел шесть совместных операций вместе с тульскими коллегами

Уролог детской клинической городской больницы Москвы, автор малоинвазивной хирургической методики лечения урологических патологий Игорь Бабанин посетил Тулу по приглашению руководства детской областной клинической больницы.

Он провел шесть совместных операций вместе с тульскими коллегами — детскими урологами Константином Барановым и Евгением Пироговым.

- Методика, которую мы применяем, позволяет избежать развития воспалительных процессов в мочевыделительной системе и развития хронического заболевания. Благодаря хирургическому вмешательству без разрезов восстановление после операции происходит быстрее, ребенок выписывается на следующий день. Также снижается вероятность дальнейших хронических процессов в почках, - рассказал Игорь Бабанин.

Возраст прооперированных
пациентов — от 3 месяцев до 8 лет.

Как сообщает региональный минздрав, вмешательство длилось не более 15 минут, воздействие наркоза на детей было минимальным. На следующий день после операции ребята вернулись домой. Они продолжат наблюдаться у специалистов детской областной больницы.

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вчера, в 21:36 +2
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