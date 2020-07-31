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В Туле основатель «Top Gun» попал в ДТП и пытался ударить девушку ногой по лицу: видео
Кадр из видео.

В Туле основатель «Top Gun» попал в ДТП и пытался ударить девушку ногой по лицу: видео

Инцидент случился сегодня, 31 июля.

31 июля основатель сети барбершопов «Top Gun» туляк Алексей Локонцев попал в аварию. ДТП произошло на пересечении ул. Дм. Ульянова и ул. Демонстрации. Столкнулись Range Rover Локонцева и Ford, в котором, по предварительным данным, находились мужчина и девушка.
 
В своем аккаунте Instagram Локонцев был относительно спокоен и опубликовал пост с призывом покупать большие машины, так как они, по его мнению, безопаснее.
 
А вот когда на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, Локонцев, судя по снятому очевидцем видео, матерился и пытался ударить девушку ногой по лицу. 
 
По нашей информации, на данный момент с заявлением по данному факту в полицию никто не обращался.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:44 +13
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