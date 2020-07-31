В Туле основатель «Top Gun» попал в ДТП и пытался ударить девушку ногой по лицу: видео

Кадр из видео.

31 июля основатель сети барбершопов «Top Gun» туляк Алексей Локонцев попал в аварию. ДТП произошло на пересечении ул. Дм. Ульянова и ул. Демонстрации. Столкнулись Range Rover Локонцева и Ford, в котором, по предварительным данным, находились мужчина и девушка.

В своем аккаунте Instagram Локонцев был относительно спокоен и опубликовал пост с призывом покупать большие машины, так как они, по его мнению, безопаснее.

А вот когда на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, Локонцев, судя по снятому очевидцем видео, матерился и пытался ударить девушку ногой по лицу.

По нашей информации, на данный момент с заявлением по данному факту в полицию никто не обращался.