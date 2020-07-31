Борт санавиации доставил в Москву юного туляка с опухолью головного мозга

Мальчику будет проведена срочная операция в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко.

В пятницу, 31 июля, вертолёт санавиации Тульского центра медицины катастроф экстренно доставил в Москву 15-летнего подростка, у которого была диагностирована опухоль головного мозга.

– Мальчик поступил с жалобами на головную боль, тошноту, нарушение сознания и судороги, – рассказал заместитель главного врача Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Константин Тучин. – После проведения МРТ было выявлено достаточно большое образование в правой теменной области, угрожающее жизни ребёнка.

Получив снимки, тульские медики отправили их в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко. Специалисты подтвердили, что требуется срочная операция, поэтому было принято решение отправить пациента в Москву.

Вертолёт с мальчиком на борту поднялся в воздух с аэродрома «Клоково» в 14.00 и спустя час успешно приземлился в столице. Пациента передали московским нейрохирургам.