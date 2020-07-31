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В Алексине будут производить торты и детские товары
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Алексине будут производить торты и детские товары

В правительстве Тульской области состоялось заседание региональной инвестиционной комиссии.

Участники заседания одобрили заявки двух компаний на размещение производств на территории опережающего социально-экономического развития «Алексин».

ЗАО «Черока» планирует запустить новую линию по производству замороженных тортов. Стоимость проекта – 27 млн рублей. ООО «Инновационное предприятие НОВА» вложит 267 млн рублей в строительство завода детских товаров.

– Правительство Тульской области заинтересовано в развитии монопрофильных муниципальных образований и готово оказать инвесторам всестороннюю поддержку в реализации проектов, – отметил Григорий Лаврухин.

Члены комиссии также одобрили заявку ОАО «Бамстройпуть». Компания построит в Суворовском районе пятиэтажный жилой дом, в который переселят 260 человек из ветхого жилья.

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