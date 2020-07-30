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Тульская область готовится ко второй волне коронавируса

Тульская область готовится ко второй волне коронавируса

По прогнозам экспертов, она может наступить осенью.

29 июля президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. 

В режиме ВКС в нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 

Владимир Путин отметил, что в целом по стране обстановка стабилизируется, однако поводов расслабляться нет. Необходимо принимать только взвешенные, осторожные, аккуратные решения, опираясь на рекомендации специалистов. 

- В Тульской области есть устойчивая тенденция снижения темпа прироста заболеваемости, который составил 0,39%. Но, как отметил Владимир Владимирович Путин, важно сохранять охват тестирования. У нас в регионе в резерве достаточно тест-систем для более чем 36 тысяч исследований. Будем поддерживать и резерв коек, - отметил Алексей Дюмин.

В регионе уже начата подготовка к осенне-зимнему сезону и потенциально возможной второй волне заболеваемости коронавирусом. Так, две недели назад Алексей Дюмин дал поручение составить мобилизационный план, в котором отражены основные направления по наращиванию сил и средств в зависимости от развития ситуации.   

В случае необходимости дополнительные инфекционные койки будут разворачиваться поэтапно, в зависимости от числа пациентов.

На первом этапе в течение 3 дней будет развернуто 1379 коек. При этом не будут затронуты отделения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. В случае ухудшения эпидобстановки на втором этапе будут развернуты инфекционные койки на базе ещё двух учреждений. В общей сложности обеспечена возможность развертывания более 2 тысяч коек.

Для оказания медпомощи больным с коронавирусом готово 185 аппаратов ИВЛ. Дополнительно зарезервировано на складах 200 неинвазивных аппаратов, поступивших за счет привлеченных средств. 

В период пиковой нагрузки во временных госпиталях работали 504 врача и почти 1500 средних и младших медицинских работников. Сформирован резерв медицинских кадров. 

Также зарезервированы медикаменты и сформирован запас средств индивидуальной защиты. 

- Владимир Владимирович Путин уделил большое внимание профилактике сезонных инфекционных заболеваний, вакцинации от гриппа. Причем с особым акцентом на информирование граждан о прививках. Чем больше будет такой информации в нашем медиа-пространстве, тем больше люди смогут защитить себя от сезонных болезней, - отметил губернатор. 

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