Тульская область готовится ко второй волне коронавируса

По прогнозам экспертов, она может наступить осенью.

29 июля президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

В режиме ВКС в нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Владимир Путин отметил, что в целом по стране обстановка стабилизируется, однако поводов расслабляться нет. Необходимо принимать только взвешенные, осторожные, аккуратные решения, опираясь на рекомендации специалистов.

- В Тульской области есть устойчивая тенденция снижения темпа прироста заболеваемости, который составил 0,39%. Но, как отметил Владимир Владимирович Путин, важно сохранять охват тестирования. У нас в регионе в резерве достаточно тест-систем для более чем 36 тысяч исследований. Будем поддерживать и резерв коек, - отметил Алексей Дюмин.

В регионе уже начата подготовка к осенне-зимнему сезону и потенциально возможной второй волне заболеваемости коронавирусом. Так, две недели назад Алексей Дюмин дал поручение составить мобилизационный план, в котором отражены основные направления по наращиванию сил и средств в зависимости от развития ситуации.

В случае необходимости дополнительные инфекционные койки будут разворачиваться поэтапно, в зависимости от числа пациентов.

На первом этапе в течение 3 дней будет развернуто 1379 коек. При этом не будут затронуты отделения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. В случае ухудшения эпидобстановки на втором этапе будут развернуты инфекционные койки на базе ещё двух учреждений. В общей сложности обеспечена возможность развертывания более 2 тысяч коек.

Для оказания медпомощи больным с коронавирусом готово 185 аппаратов ИВЛ. Дополнительно зарезервировано на складах 200 неинвазивных аппаратов, поступивших за счет привлеченных средств.

В период пиковой нагрузки во временных госпиталях работали 504 врача и почти 1500 средних и младших медицинских работников. Сформирован резерв медицинских кадров.

Также зарезервированы медикаменты и сформирован запас средств индивидуальной защиты.

- Владимир Владимирович Путин уделил большое внимание профилактике сезонных инфекционных заболеваний, вакцинации от гриппа. Причем с особым акцентом на информирование граждан о прививках. Чем больше будет такой информации в нашем медиа-пространстве, тем больше люди смогут защитить себя от сезонных болезней, - отметил губернатор.