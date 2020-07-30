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В Туле на улице Демонстрации очередные ограничения движения

В Туле на улице Демонстрации очередные ограничения движения

Водители, будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда.

Из-за ремонта дороги в Туле на участке улицы Демонстрации ограничат движение. Так, будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:

  • 30 июля с 8.00 до 22.00 1 августа на участке от ул. Ленина до ул. Лейтейзена;
  • 2 августа с 8.00 до 22.00 на участке от ул. Лейтейзена до ул. Халтурина.

Как сообщает городская администрация, на период вводимых ограничений движение автобусов маршрутов №№ 12, 55 будет осуществляться по измененной схеме:

№ 12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»):

30 июля с 8.00 до 1 августа 22.00, 2 августа с 16.00 до 22.00 

  • ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

2 августа с 8.00 до 16.00

  • ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина – пр. Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе-ул. Индустриальная – ул. Каракозова- ул. Кирова – ул. Ложевая –ул. Пролетарская – ул. Советская – пр. Ленина – 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Сурикова

№ 55 (Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)):

  • ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:57 0
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