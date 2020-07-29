В центральной части России ожидается резкое похолодание

Фото: lentachel.ru

Температура воздуха за один день понизится сразу на шесть-семь градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в центральной части страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптик отметил, что с четверга начнется понижение атмосферного давления и температуры – сразу на шесть-семь градусов.

По словам Вильфанда, нас ожидает прохладное начало августа – температура будет ниже нормы на пару градусов.