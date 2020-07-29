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Тульским аграриям нужны рабочие руки: открыты более 1300 вакансий
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульским аграриям нужны рабочие руки: открыты более 1300 вакансий

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Степин.

В Тульской области работают свыше 1000 сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в которых трудятся около 30 тысяч человек. При непосредственном участии Алексея Дюмина заключено 45 соглашений, которые предполагают создание 4000 рабочих мест.

В 2020 году в Тульской области завершены:

  • проект по строительству свинокомплекса ООО «Тульская мясная компания» общей мощностью 57 тысяч тонн свинины в год в Ефремове, Куркинском и Воловском районах,
  • первая очередь проекта по строительству тепличного комплекса в Щекинском районе, инвестор – ООО «Тепличный комплекс «Тульский»,
  • линия по производству вафель инвестиционного проекта ООО «ТОРЕРО» в Куркинском районе,
  • строительство зернового комплекса мощностью 120 тысяч тонн в Веневском районе КФХ «ЖАК»,
  • строительство картофелехранилищ общей емкостью 15 тысяч тонн и элеваторного комплекса вместимостью 30 тысяч тонн ООО «Богородицкий Альянс» в Богородицком районе.

Всё это предусматривает создание 1420 новых рабочих мест.

Компания «Мираторг» строит в Тепло-Огаревском районе ферму для разведения мелкого рогатого скота, а в Плавском районе откроется овощной комплекс. «Воловский комбикормовый завод» строит новую производственную площадку в Воловском районе. На трёх объектах будут открыты 564 рабочих места.

По состоянию на 28 июля на сельхозпредприятиях имеется более 1345 свободных рабочих мест. Подробности можно узнать здесь.

Министр рассказал, что в 16 районах области аграрии приступили к уборке урожая зерновых культур. С площади 37 тысяч гектаров намолочено 160 тысяч тонн зерна.

В Богородицком, Воловском, Киреевском, Веневском районах, а также в Туле и Новомосковске началась уборка картофеля, рапса и овощей. В этом году общая посевная площадь составила 927,3 тысяч га, – на 42,8 тысяч га больше, чем в прошлом.

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вчера, в 22:33 +4
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