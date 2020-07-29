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Первым замом прокурора Тульской области назначен Михаил Можаев

Первым замом прокурора Тульской области назначен Михаил Можаев

Ранее он занимал должность заместителя столичного прокурора.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил первым заместителем прокурора Тульской области Михаила Можаева, который ранее был первым заместителем прокурора Москвы.

Таким образом, Михаил Можаев «поменялся» должностью с Сергеем Савенковым, который получил новое назначение в апреле текущего года.

справка myslo

Михаил Васильевич Можаев родился в 1960 году в селе Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области.

В 1978–1979 гг. – учащийся ТУ 2 г. Клинцы Брянской области, слесарь механосборочных работ Опытного завода «Алмаз» НИИ автоматики г. Ростов-на-Дону.

В 1979–1981 гг. – служба в Советской Армии.

В 1981–1982 гг. – сборщик-настройщик магнитных систем завода «Контакт» Саратовского объединения «Алмаз».

В 1986 году окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского.

В 1986–1987 гг. – стажер Видновской городской прокуратуры Московской области.

В 1987–1991 гг. – старший следователь Видновской городской прокуратуры Московской области.

В 1991–1996 гг. – заместитель Видновского городского прокурора Московской области.

В 1996–2007 гг. – Видновский городской прокурор Московской области.

С января 2007 года занимал должность заместителя прокурора Московской области. С 14 июня 2018 года был назначен заместителем прокурора г. Москвы.

Михаил Можаев имеет почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры РФ». Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации и именным оружием.

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сегодня, в 18:26 −3
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