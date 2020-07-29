новости
новости
Регистрация
На ул. Металлургов в Туле у трамвая на ходу отвалилось колесо

На ул. Металлургов в Туле у трамвая на ходу отвалилось колесо

Происшествие случилось напротив дома № 21. На месте работает аварийная бригада.

Как сообщает корреспондент Myslo, напротив дома № 21 по ул. Металлургов в Туле произошла аварийная ситуация с участием трамвая. У вагона на ходу отлетело колесо.

На месте работает аварийная бригада «Тулгорэлектротранса», поврежденный вагон будет отбуксирован в депо. Со стороны Криволучья собрались трамваи. Информации о пострадавших пока не поступало.

Галерея
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 1
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 2
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 3
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 4
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 5
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 6
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 7
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 8
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 9
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 10
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 11
Авария с трамваем на ул. Металлургов, Фото: 12
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:05 +13
Другие статьи по темам
Событие
аварийная ситуациятрамвай сошел с рельсовавария с трамваемпроисшествие на дороге
Место
Тулаулица Металлургов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские соцучреждения получили от благотворителей мебель и канцтовары
Тульские соцучреждения получили от благотворителей мебель и канцтовары
Первым замом прокурора Тульской области назначен Михаил Можаев
Первым замом прокурора Тульской области назначен Михаил Можаев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.