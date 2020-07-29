На ул. Металлургов в Туле у трамвая на ходу отвалилось колесо
Происшествие случилось напротив дома № 21. На месте работает аварийная бригада.
Как сообщает корреспондент Myslo, напротив дома № 21 по ул. Металлургов в Туле произошла аварийная ситуация с участием трамвая. У вагона на ходу отлетело колесо.
На месте работает аварийная бригада «Тулгорэлектротранса», поврежденный вагон будет отбуксирован в депо. Со стороны Криволучья собрались трамваи. Информации о пострадавших пока не поступало.
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