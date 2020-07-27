Прогулка по обновленному богородицкому парку: фоторепортаж
А совсем скоро город получит новую, красивую набережную.
В Богородицке ведутся масштабные работы по благоустройству – городской парк преобразился практически до неузнаваемости, ведутся работы на набережной. Об этом читайте здесь.
Всё это привлекает туристов не только из Тульской области, но и других регионов и даже стран. Планируется, что в следующем году, когда работы полностью завершатся, райцентр посетят не менее 80 тысяч человек – почти вдвое больше, чем раньше.
Фотокорреспондент Myslo Алексей Пирязев прогулялся по богородицкому парку и с удовольствием делится своими впечатлениями и наблюдениями с вами. Оценивайте, комментируйте, а еще лучше – приезжайте в Богородицк и посмотрите на эту красоту своими глазами!
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