новости
новости
Регистрация
Прогулка по обновленному богородицкому парку: фоторепортаж

Прогулка по обновленному богородицкому парку: фоторепортаж

А совсем скоро город получит новую, красивую набережную.

В Богородицке ведутся масштабные работы по благоустройству – городской парк преобразился практически до неузнаваемости, ведутся работы на набережной. Об этом читайте здесь.

Всё это привлекает туристов не только из Тульской области, но и других регионов и даже стран. Планируется, что в следующем году, когда работы полностью завершатся, райцентр посетят не менее 80 тысяч человек – почти вдвое больше, чем раньше.

Фотокорреспондент Myslo Алексей Пирязев прогулялся по богородицкому парку и с удовольствием делится своими впечатлениями и наблюдениями с вами. Оценивайте, комментируйте, а еще лучше – приезжайте в Богородицк и посмотрите на эту красоту своими глазами!

 

Галерея
Летний день в богородицком парке, Фото: 1
Летний день в богородицком парке, Фото: 2
Летний день в богородицком парке, Фото: 3
Летний день в богородицком парке, Фото: 4
Летний день в богородицком парке, Фото: 5
Летний день в богородицком парке, Фото: 6
Летний день в богородицком парке, Фото: 7
Летний день в богородицком парке, Фото: 8
Летний день в богородицком парке, Фото: 9
Летний день в богородицком парке, Фото: 10
Летний день в богородицком парке, Фото: 11
Летний день в богородицком парке, Фото: 12
Летний день в богородицком парке, Фото: 13
Летний день в богородицком парке, Фото: 14
Летний день в богородицком парке, Фото: 15
Летний день в богородицком парке, Фото: 16
Летний день в богородицком парке, Фото: 17
Летний день в богородицком парке, Фото: 18
Летний день в богородицком парке, Фото: 19
Летний день в богородицком парке, Фото: 20
Летний день в богородицком парке, Фото: 21
Летний день в богородицком парке, Фото: 22
Летний день в богородицком парке, Фото: 23
Летний день в богородицком парке, Фото: 24
Летний день в богородицком парке, Фото: 25
Летний день в богородицком парке, Фото: 26
Летний день в богородицком парке, Фото: 27
Летний день в богородицком парке, Фото: 28
Летний день в богородицком парке, Фото: 29
Летний день в богородицком парке, Фото: 30
Летний день в богородицком парке, Фото: 31
Летний день в богородицком парке, Фото: 32
Летний день в богородицком парке, Фото: 33
Летний день в богородицком парке, Фото: 34
Летний день в богородицком парке, Фото: 35
Летний день в богородицком парке, Фото: 36
Летний день в богородицком парке, Фото: 37
Летний день в богородицком парке, Фото: 38
Летний день в богородицком парке, Фото: 39
Летний день в богородицком парке, Фото: 40
Летний день в богородицком парке, Фото: 41
Летний день в богородицком парке, Фото: 42
Летний день в богородицком парке, Фото: 43
Летний день в богородицком парке, Фото: 44
Летний день в богородицком парке, Фото: 45
Летний день в богородицком парке, Фото: 46
Летний день в богородицком парке, Фото: 47
Летний день в богородицком парке, Фото: 48
Летний день в богородицком парке, Фото: 49
Летний день в богородицком парке, Фото: 50
Летний день в богородицком парке, Фото: 51
Летний день в богородицком парке, Фото: 52
Летний день в богородицком парке, Фото: 53
Летний день в богородицком парке, Фото: 54
Летний день в богородицком парке, Фото: 55
Летний день в богородицком парке, Фото: 56
Летний день в богородицком парке, Фото: 57
Летний день в богородицком парке, Фото: 58
Летний день в богородицком парке, Фото: 59
Летний день в богородицком парке, Фото: 60
Летний день в богородицком парке, Фото: 61
Летний день в богородицком парке, Фото: 62
Летний день в богородицком парке, Фото: 63
Летний день в богородицком парке, Фото: 64
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:10 +6
Другие статьи по темам
Событие
благоустройствогородской паркработы по благоустройству
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области продлили ряд ограничений, но открыли кинотеатры и фуд-корты
В Тульской области продлили ряд ограничений, но открыли кинотеатры и фуд-корты
Как заработать на падении рубля, или Переход на удаленную работу
Как заработать на падении рубля, или Переход на удаленную работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.