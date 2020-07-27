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60 тульских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

60 тульских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, как прошел основной этап сдачи ЕГЭ.

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена в Тульской области завершен. О том, как он прошел, на оперативном совещании правительства региона рассказала министр образования Алевтина Шевелева. 

Согласно итоговым данным, госэкзамены в этом году сдавали 5937 выпускников. Из них 6 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил поведения во время ЕГЭ, им предстоит сдавать экзамены через год. 

Еще двух человек не допустили до сдачи экзамена по результатам термометрии, а 23 не смогли завершить экзамен по состоянию здоровья – они смогут сдать экзамены в дополнительный период.

– Период сдачи ЕГЭ завершился в штатном режиме, без сбоев. Благодаря взаимодействию с министерством здравоохранения, Роспотребнадзором, МЧС и УМВД удалось оперативно принять все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

Что касается результатов ЕГЭ, то итоги только предварительные. Окончательные результаты будут известны после 2 августа. 

– Уже есть результаты экзаменов по семи предметам, исходя из чего мы прогнозируем, что результаты будут сопоставимы или выше прошлого года. Так, в этом году стало больше высокобалльных работ. Высший балл получили 60 работ. Результаты еще не окончательные, остальные мы рассчитываем получить и утвердить до 2 августа, – пояснила Алевтина Шевелева.

Министр напомнила, что при несогласии с результатами экзамена выпускники могут подать апелляцию в профильную комиссию в своем муниципалитете. На данный момент этим правом воспользовались 68 человек. 

– Готовимся к проведению дополнительного периода экзаменов. Мы планируем, что в дополнительный период экзамены сдадут 42 человека. Для них будет организовано 2 пункта сдачи ЕГЭ и привлечено 146 специалистов. Мы уверены, что при таком же уровне взаимодействия с коллегами дополнительный период также пройдет без сбоев, – заключила Алевтина Шевелева.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:00 +1
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Алевтина Шевелева
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Тульская область

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