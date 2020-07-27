60 тульских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена в Тульской области завершен. О том, как он прошел, на оперативном совещании правительства региона рассказала министр образования Алевтина Шевелева.

Согласно итоговым данным, госэкзамены в этом году сдавали 5937 выпускников. Из них 6 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил поведения во время ЕГЭ, им предстоит сдавать экзамены через год.

Еще двух человек не допустили до сдачи экзамена по результатам термометрии, а 23 не смогли завершить экзамен по состоянию здоровья – они смогут сдать экзамены в дополнительный период.

– Период сдачи ЕГЭ завершился в штатном режиме, без сбоев. Благодаря взаимодействию с министерством здравоохранения, Роспотребнадзором, МЧС и УМВД удалось оперативно принять все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Что касается результатов ЕГЭ, то итоги только предварительные. Окончательные результаты будут известны после 2 августа.

– Уже есть результаты экзаменов по семи предметам, исходя из чего мы прогнозируем, что результаты будут сопоставимы или выше прошлого года. Так, в этом году стало больше высокобалльных работ. Высший балл получили 60 работ. Результаты еще не окончательные, остальные мы рассчитываем получить и утвердить до 2 августа, – пояснила Алевтина Шевелева.

Министр напомнила, что при несогласии с результатами экзамена выпускники могут подать апелляцию в профильную комиссию в своем муниципалитете. На данный момент этим правом воспользовались 68 человек.

– Готовимся к проведению дополнительного периода экзаменов. Мы планируем, что в дополнительный период экзамены сдадут 42 человека. Для них будет организовано 2 пункта сдачи ЕГЭ и привлечено 146 специалистов. Мы уверены, что при таком же уровне взаимодействия с коллегами дополнительный период также пройдет без сбоев, – заключила Алевтина Шевелева.