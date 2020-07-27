В Тульской области откроют кинотеатры и театры
Но с жесткими ограничениями.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил председателю правительства региона Валерию Шерину подготовить указ об открытии кинотеатров и театров с 1 августа.
Глава региона обратил внимание, что это станет возможным только с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Условия по дезинфекции будут жестко проверять, а при обнаружении нарушений — жестко закрывать.
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