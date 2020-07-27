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В Тульской области с начала 2020 года вырос уровень безработицы
Фото: pixabay.com.

В Тульской области с начала 2020 года вырос уровень безработицы

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

По состоянию на сегодняшний день уровень безработицы составляет 2,58% в Тульской области. Этот показатель вырос по сравнению с началом 2020 года. Количество безработных в регионе составляет более 20 тысяч человек.

— Хотя по данным статистики на 1 июля в Тульской области уровень безработицы ниже, чем в целом в России и ЦФО, — заявила Ольга Гремякова.

Сейчас темпы трудоустройства вернулись на уровень до пандемии. С начала года трудоустроено 5200 безработных граждан. При этом за июнь-июль нашли работу порядка 2000 человек. В среднем в январе-марте этот показатель был ниже — всего по 700-800 человек в месяц.

— Мы видим, что люди заинтересованы в трудоустройстве и начали активно искать новое место работы, — поделилась заместитель председателя правительства Тульской области.

По результатам взаимодействия отраслевых органов власти с работодателями на сегодняшний день увеличилось количество вакансий в базе данных центров занятости. Сегодня насчитывается около 21 600 вакансий.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:10 0
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