Тулячка полчаса выкидывала одежду с балкона 9 этажа

Как сообщил Myslo очевидец, днем 26 июля в одном из домов на ул. Майской в Туле произошел необычный инцидент. Примерно в 15:30 местные жители и прохожие с удивлением увидели, как кто-то выкидывает с балкона девятого этажа большое количество мужской и женской одежды. На землю падали блузки, юбки, джинсы, куртки и нижнее белье.

Спустя 20−30 минут приехали сотрудники ППС. При осмотре места они обнаружили две женских фотографии в рамке и, забрав их, направились в подъезд — выяснять, что случилось.

Через некоторое время вместе с сотрудником полиции под балконы пришел мужчина с пустыми пакетами и собрал разбросанную на траве одежду.

По предварительной информации, в одной из квартир закрылась женщина. Она была против того, чтобы в жилище входили ее близкие, а в качестве «протеста» начала выбрасывать с балкона содержимое гардероба.

Предполагается, что женщина могла быть в состоянии опьянения. В деталях произошедшего предстоит разобраться полицейским.