новости
новости
Регистрация
Что продают туляки: медальоны за 20 млн рублей, икона за 10 млн и библия по цене старенькой квартиры
Фото: avito.ru

Что продают туляки: медальоны за 20 млн рублей, икона за 10 млн и библия по цене старенькой квартиры

При желании можно купить пятитысячную купюру с «красивым номером». Всего за 7 999 999 рублей, но цену готовы обсудить.

Чего только не продают жители нашего города на Авито. Недавно автор одного из объявлений разместил лоты аж на 20 млн рублей. Оба — юбилейные «медальоны», которые относятся к историю тульских предприятий: «Тулачермету» и «Ванадию». Причину такой высокой цены, продавец не указал.
 
 
Интересно, что аналогичный по виду товар можно найти на другом сайте всего за 100 рублей. Впрочем, там его назвали настольной медалью…
 
Другой туляк продает Образ Святой Преподобной Богородицы Скоропослушницы. Из описания следует, что икона написана на греческой горе Афон, в мужском монастыре, в 15−16 веке.
 
 
«Икона для меня бесценна, но жизненные ситуации заставляют расставаться со святыней. Размеры 35*31см», — написал автор объявления.
 
 
Третий продавец предлагает купить у него пятитысячную купюру с «красивым номером» 7999999. Цена полностью совпадает с номером купюры, так что забыть ее будет сложно.
 
Ну, а четвертый продавец выставил на продажу старинную библию за 1,3 млн рублей. Судя по фото и цене — действительно очень старинную.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
авитопродажа
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У задержанного в тульской гостинице неадеквата нашли кокаин
У задержанного в тульской гостинице неадеквата нашли кокаин
В Узловой рядом с колонией поймали бывшего сидельца с рюкзаком мобильников
В Узловой рядом с колонией поймали бывшего сидельца с рюкзаком мобильников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.