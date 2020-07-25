Что продают туляки: медальоны за 20 млн рублей, икона за 10 млн и библия по цене старенькой квартиры

Фото: avito.ru

При желании можно купить пятитысячную купюру с «красивым номером». Всего за 7 999 999 рублей, но цену готовы обсудить.

Чего только не продают жители нашего города на Авито. Недавно автор одного из объявлений разместил лоты аж на 20 млн рублей. Оба — юбилейные «медальоны», которые относятся к историю тульских предприятий: «Тулачермету» и «Ванадию». Причину такой высокой цены, продавец не указал.

Интересно, что аналогичный по виду товар можно найти на другом сайте всего за 100 рублей. Впрочем, там его назвали настольной медалью…

Другой туляк продает Образ Святой Преподобной Богородицы Скоропослушницы. Из описания следует, что икона написана на греческой горе Афон, в мужском монастыре, в 15−16 веке.

«Икона для меня бесценна, но жизненные ситуации заставляют расставаться со святыней. Размеры 35*31см», — написал автор объявления.

Третий продавец предлагает купить у него пятитысячную купюру с «красивым номером» 7999999. Цена полностью совпадает с номером купюры, так что забыть ее будет сложно.

Ну, а четвертый продавец выставил на продажу старинную библию за 1,3 млн рублей. Судя по фото и цене — действительно очень старинную.