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У задержанного в тульской гостинице неадеквата нашли кокаин
Фото: bilder.bild.de

У задержанного в тульской гостинице неадеквата нашли кокаин

Мужчине 35 лет и ранее он был судим за тяжкое преступление.

Стали известны некоторые подробности задержания неадекватно ведущего себя мужчины в одной из тульских гостиниц. По информации полиции, это ранее судимый за тяжкое преступление 35-летний житель Рязани. Обнаруженный у него белый порошок оказался кокаином общей массой 1,78 гр.
 
«Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконное хранение наркотиков», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:08 +3
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