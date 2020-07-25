У задержанного в тульской гостинице неадеквата нашли кокаин

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Мужчине 35 лет и ранее он был судим за тяжкое преступление.

Стали известны некоторые подробности задержания неадекватно ведущего себя мужчины в одной из тульских гостиниц. По информации полиции, это ранее судимый за тяжкое преступление 35-летний житель Рязани. Обнаруженный у него белый порошок оказался кокаином общей массой 1,78 гр.

«Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконное хранение наркотиков», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.