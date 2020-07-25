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В Узловой рядом с колонией поймали бывшего сидельца с рюкзаком мобильников
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В Узловой рядом с колонией поймали бывшего сидельца с рюкзаком мобильников

Сотрудники ФСИН изъяли у злоумышленника 28 телефонов.

В Узловой Тульской области рядом с колонией № 5 задержали 32-летнего мужчину, который собирался перебросить на территорию исправительного учреждения рюкзак. Внутри нашли свертки с 28 мобильными телефонами
 
В ходе опроса выяснилось, что мужчина ранее отбывал наказание в этой же колонии. Там он познакомился с одним из осужденных и договорился с ним, что после освобождения поможет организовать доставку мобильников сидельцам.
 
 
«По данному факту был составлен протокол по статье 19.12 КоАП РФ, изъятые предметы опечатаны и направлены вместе с собранными материалами в Донской городской суд для принятия решения. В отношении осужденного, организовавшего доставку мобильных телефонов, проводится проверка по факту нарушения режима отбывания наказания», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:04 +4
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Тульская областьУзловая

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