В Узловой рядом с колонией поймали бывшего сидельца с рюкзаком мобильников

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В Узловой Тульской области рядом с колонией № 5 задержали 32-летнего мужчину, который собирался перебросить на территорию исправительного учреждения рюкзак. Внутри нашли свертки с 28 мобильными телефонами

В ходе опроса выяснилось, что мужчина ранее отбывал наказание в этой же колонии. Там он познакомился с одним из осужденных и договорился с ним, что после освобождения поможет организовать доставку мобильников сидельцам.

«По данному факту был составлен протокол по статье 19.12 КоАП РФ, изъятые предметы опечатаны и направлены вместе с собранными материалами в Донской городской суд для принятия решения. В отношении осужденного, организовавшего доставку мобильных телефонов, проводится проверка по факту нарушения режима отбывания наказания», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.