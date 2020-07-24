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В Тульской области только один выпускник сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

В Тульской области только один выпускник сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

В целом же в регионе высокобалльные результаты получили 252 человека.

23 июля государственная экзаменационная комиссия Тульской области утвердила результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, который состоялся 10 июля.

Экзамен сдавали 3325 человек, это один из самых популярных предметов у выпускников 11 классов.

Высокобалльные результаты получили 252 человека, из них один получил наивысший результат — 100 баллов. К слову, в прошлом году стобалльников по математике было больше — девять человек.

Дополнительно результаты экзаменов размещены на сервисе ознакомления участников с результатами ЕГЭ, на портале госуслуг и на сайте регионального центра обработки информации Тульской области.

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники могут подать 27 июля и 28 июля 2020 года.

 

Также на сегодняшний день в Тульской области 54 участника ЕГЭ имеют наивысшие результаты:

  • 40 — по русскому языку;
  • 10 — по литературе;
  • 4 — по информатике и ИКТ.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:53 +1
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