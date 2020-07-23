По тульской деревне Старое Басово течет река из фекалий

Фото: региональный штаб ОНФ

Под Тулой в дереве Старое Басово из-за неисправной канализационной системы сточные воды разливаются по лесопосадке, попадают на дачные участки, в овраг и пруд.

Об этом рассказали местные жители представителям ОНФ. Самостоятельно жителям поселка удалось выяснить, что причиной зловония в деревне является прорвавшаяся канализационная труба.

Как выяснилось, канализационная труба находится на балансе открытого акционерного общества «Тульский научно-исследовательский технологический институт» (ТНИТИ). Следовательно, все мероприятия по обслуживанию коммуникаций должна проводить эта организация.

На запрос территориального управления по Центральному округу из учреждения пришел ответ, что засор канализации устранен, работы по налаживанию работы системы продолжаются.

Однако на деле оказалось, что ручьи со сточными водами продолжают разливаться по территории Старого Басово.

От канализационных стоков пострадала не только лесопосадка. Фекалии попадают в ближайший пруд. Жители говорят, что замечали на поверхности воды дохлую рыбу. А разлив фекальных масс также может грозить смертью диким уткам, которые обитают в пруду. Есть опасения, что канализационные стоки могут попадать и в родник с питьевой водой.

Общественники обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту загрязнения окружающей среды. Также обращение направили в Росприроднадзор и районную администрацию.