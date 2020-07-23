новости
новости
Регистрация
По тульской деревне Старое Басово течет река из фекалий
Фото: региональный штаб ОНФ

По тульской деревне Старое Басово течет река из фекалий

Авария произошла из-за прорвавшейся канализационной трубы.

Под Тулой в дереве Старое Басово из-за неисправной канализационной системы сточные воды разливаются по лесопосадке, попадают на дачные участки, в овраг и пруд.

Об этом рассказали местные жители представителям ОНФ. Самостоятельно жителям поселка удалось выяснить, что причиной зловония в деревне является прорвавшаяся канализационная труба.

Как выяснилось, канализационная труба находится на балансе открытого акционерного общества «Тульский научно-исследовательский технологический институт» (ТНИТИ). Следовательно, все мероприятия по обслуживанию коммуникаций должна проводить эта организация.

На запрос территориального управления по Центральному округу из учреждения пришел ответ, что засор канализации устранен, работы по налаживанию работы системы продолжаются.

Однако на деле оказалось, что ручьи со сточными водами продолжают разливаться по территории Старого Басово.

От канализационных стоков пострадала не только лесопосадка. Фекалии попадают в ближайший пруд. Жители говорят, что замечали на поверхности воды дохлую рыбу. А разлив фекальных масс также может грозить смертью диким уткам, которые обитают в пруду. Есть опасения, что канализационные стоки могут попадать и в родник с питьевой водой.

Общественники обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту загрязнения окружающей среды. Также обращение направили в Росприроднадзор и районную администрацию. 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тулапоселок Старое Басово
Прочее
разлив канализациипрорыв сточных труб

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Видеоблогер подарил патологоанатому из Узловой Cadillac
Видеоблогер подарил патологоанатому из Узловой Cadillac
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.