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Видеоблогер подарил патологоанатому из Узловой Cadillac

Видеоблогер подарил патологоанатому из Узловой Cadillac

Видео опубликовано на Youtube-канале Димы Гордея.

К известному видеоблогеру Диме Гордею обратился туляк Алексей Сидоров. Он рассказал историю своего отца — врача, который проживает в Узловой.

Сергей Иванович — патологоанатом, в 2015 году вышел на пенсию. Но из-за нехватки кадров его попросили вернуться на работу. Во время пандемии коронавируса, несмотря на то, что он сам из-за возраста находится в группе риска, не ушел даже на больничный.

- Он просто сказал: «Если не я, то кто сделает мою работу? — написал Алексей Сидоров в письме Гордею.

Видеоблогера тронул этот рассказал, и он решил подарить врачу Cadillac — в рамках своего проекта «Тачка на халяву». Сам Сергей Иванович не знал, что его сын обратился к Гордею и до последнего не верил, что это реальность, а не розыгрыш.

 

29-летний Дмитрий Гордей зарабатывает на жизнь обзорами машин на Youtube, у его канала более 5 млн подписчиков.

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сегодня, в 15:02 +6
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