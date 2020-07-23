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В Туле торговец из уличной палатки пытался поджечь себя
Фото: vk.com/tula.life

В Туле торговец из уличной палатки пытался поджечь себя

Инцидент произошел во время рейда по незаконной торговле.

Днем 23 июля на ул. Пузакова в Туле проходил рейд по незаконной торговле. В момент, когда глава Зареченского округа собирался дать комментарий представителям СМИ, продавец одной из расположенных рядом палаток начал демонстративно разбрызгивать что-то и пластиковой бутылки.
 
Мужчина призывал видеооператоров и фотографов к съемке и грозился поджечь себя. Его остановили двое сотрудников полиции, которые оттащили его в сторону и отобрали емкость. При этом торговец кричал, что ему «нечем платить» и будет не на что жить.
 
«Мне воровать идти?!», — спрашивал мужчина у полицейских.
 
Причиной инцидента стало предписание, которое обязывает владельца палатки демонтировать ее, так как торговля на придомовой территории запрещена с 1 января этого года.
 
В УМВД России по Тульской области сообщили Myslo, что в отношении мужчины были составлены административные протоколы, в том числе за нецензурные выкрики.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:53 +1
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