Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 38 новых случаев коронавируса
За все время в регионе COVID-19 заболели 8056 жителей.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского и Щекинского районов.
44 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За сутки в России выявлено 5848 новых случаев коронавируса, зафиксировано 147 летальных исходов, выздоровели 8 277 человек.
С начала пандемии в России выявлено 795 038 случаев коронавируса, зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.
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Оперштаб больше не будет ежедневно публиковать карту распространения коронавируса в Тульской области
вчера, в 12:10, 16 4424 0
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