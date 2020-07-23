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В Тульской области за сутки 38 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 38 новых случаев коронавируса

За все время в регионе COVID-19 заболели 8056 жителей.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского и Щекинского районов. 

44 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За сутки в России выявлено 5848 новых случаев коронавируса, зафиксировано 147 летальных исходов, выздоровели 8 277 человек.

С начала пандемии в России выявлено 795 038 случаев коронавируса,  зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

Сюжет: Коронавирус
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