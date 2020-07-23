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В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, с начала пандемии в Тульской области умерли 199 человек с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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