В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19

Фото из архива Myslo.

Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, с начала пандемии в Тульской области умерли 199 человек с коронавирусом.