Где в Туле отключат электроэнергию 24 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- кв-л Малые Гончары, 1-16, 20,
- ул. Ложевая, 1-26, 23-б,
- ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.), 128,
- ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а,
- ул. Пролетарская, , 28, 93-а, 97-а, 115-а, 93-117 (нечётн.),
- ул. Гармонная, 31, 33-а, 16, 20, 21, 25, 33, 22,
- Демидовская пл., 13, 27, 33-а, 31, 13-а, 15, 4-16 (чётн.), 20,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.), 4-в,
- Тульский пр-д, 1-3,
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.), 20, 24, 26, 28, 30, 32, 30-а, 34,
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 55, 57, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а,
- ул. Пархоменко, 47, 48,
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 17,
- ул. Н. Руднева, 49, 53, 55, 57-б,
- ул. Марата, 170, 172, 174,
- ул. Кирова, 145,
- ул. Немцова, 1, 2,
- ул. Токарева, 86-а, 86-б,
- ул. Железнодорожная, 38-а,
- ул. Свободы, 13-29,
- ул. Пушкинская, 33,
- Мясново: пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
- пер. 2-й Шоссейный, 1-12,
- Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.), 50, 52,
- 10-й пр-д, 59,
- ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1-а,
- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б,
- 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
- ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
- ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а,
- ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 27, 31, 18, 1,
- ул. Б. Кулига, 2,
- ул. Н. Упская, 64, 66,
- 4-й пр-д, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а,
- 3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,
- ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18, 7-13 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 21, 27-а, 27-б, 29, 29-а,
- ул. Рогова, 25, 2, 28, 7, 9, 11, 13, 3, 5,
- 2-й пр-д, 25, 31, 25-а, 27, 29, 31-а, 35, 37, 41, 36, 38, 40-а, 30,
- ул. Профсоюзная, 14-а, 16,
- 1-й пр-д, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.), 34-а, 36-а, 28-а, 22-а, 31-а, 41-а, 37-а, 39-а, 39-б, 39-в, 45-а, 45-б, 45-в, 46-а, 46-в, 47-а, 47-б, 47-в,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.),
- ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.),
- ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30.
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