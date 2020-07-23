Тульский пенсионер отсудил у продавцов-шарлатанов 220 тысяч рублей

Пожилого туляка по телефону пригласили на сеанс бесплатного массажа в честь открытия нового медицинского центра. Но на деле пенсионер попал на распродажу «чудодейственных» вибромассажных накидок по заоблачным ценам.

Хитрые продавцы убедили его купить накидку за 178 тысяч рублей, оформив кредитный договор. Когда мужчина понял, что такая покупка ему не по карману, и попытался вернуть товар, ему отказали. Пришлось обращаться за помощью в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства подготовили иск о расторжении договора купли-продажи, возврате денег, уплате неустойки, компенсации морального вреда и штрафе за невыполнение требований потребителя. Эти требования были удовлетворены судом. Компания-продавец обязана выплатить потребителю более 220 тысяч рублей.