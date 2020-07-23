новости
новости
Регистрация
Тульский пенсионер отсудил у продавцов-шарлатанов 220 тысяч рублей

Тульский пенсионер отсудил у продавцов-шарлатанов 220 тысяч рублей

Интересы потребителя в суде представляли специалисты Роспотребнадзора.

Пожилого туляка по телефону пригласили на сеанс бесплатного массажа в честь открытия нового медицинского центра. Но на деле пенсионер попал на распродажу «чудодейственных» вибромассажных накидок по заоблачным ценам.

Хитрые продавцы убедили его купить накидку за 178 тысяч рублей, оформив кредитный договор. Когда мужчина понял, что такая покупка ему не по карману, и попытался вернуть товар, ему отказали. Пришлось обращаться за помощью в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства подготовили иск о расторжении договора купли-продажи, возврате денег, уплате неустойки, компенсации морального вреда и штрафе за невыполнение требований потребителя. Эти требования были удовлетворены судом. Компания-продавец обязана выплатить потребителю более 220 тысяч рублей.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:24 +7
Другие статьи по темам
Событие
решение судаотсудил компенсациюпродажа товаров в кредитзащита прав потребителяУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульским производителям помогут пробиться на полки федеральных супермаркетов
Тульским производителям помогут пробиться на полки федеральных супермаркетов
Алексей Дюмин предложил изменить метод распределения бюджетных дотаций между регионами
Алексей Дюмин предложил изменить метод распределения бюджетных дотаций между регионами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.