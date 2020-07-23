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Тульским производителям помогут пробиться на полки федеральных супермаркетов

Тульским производителям помогут пробиться на полки федеральных супермаркетов

В регионе презентовали новую программу поддержки местных производителей «Сделано в Тульской области».

Ее цель – поддержать производителей продуктов, а также фермеров и владельцев сельхозкооперативов. Как отметил глава регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, эта работа ведется по поручению губернатора Алексея Дюмина:

– Мы выводим на новый уровень продвижение продукции региональных производителей на внутреннем и внешнем рынках за счет повышения объемов производства и узнаваемости товаров.

Продвигать тульские продукты будут под единым логотипом «Сделано в Тульской области», который станет символом качества и подлинности продукции. Участником программы может стать тульский производитель пищевой продукции в промышленной упаковке.

Товары, произведенные участниками программы, будут включены в ассортимент крупнейших сетевых супермаркетов по всей стране и региональных заведений общепита. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться специальным пакетом мер поддержки – получить микрозайм до 5 млн рублей под 2,25 % на 3 года, а также гарантийную поддержку под 0,5 % годовых.

Тульские продукты будут представлены на федеральных профильных выставках и ярмарках, а также на крупнейших российских и зарубежных маркетплейсах.

Подать заявку на участие можно в центре «Мой бизнес»: ул. Кирова, д. 135, корп. 1, оф. 408. Подробности – здесь и по телефону 8(800)600-777-1.

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Люди
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Место
Тульская область

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