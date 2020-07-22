В Тульской области разработали новые форматы летнего отдыха для детей
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.
22 июля на брифинге для СМИ заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила о новом формате проведения летней оздоровительной кампании в регионе.
По ее словам, в связи с коронавирусом принято решение до 31 августа не проводить заездов организованных групп детей в загородные оздоровительные и палаточные лагеря, а также лагеря с дневным пребыванием. Кроме того, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации до конца календарного года отменили отдых детей за пределами своего региона.
При этом исключение делается для детей-инвалидов. Планируются выезды в санаторные оздоровительные лагеря по типу «Мать и дитя» в регионе (184 путевки) и на территории Краснодарского края (200 путевок).
Кроме того, 220 детей отправятся на специальную смену лагерей с дневным пребыванием на базе тульских государственных учреждений социального обслуживания и образования.
Ольга Гремякова отметила, что разработаны альтернативные варианты летнего отдыха школьников. Это малые формы досуга детей как в очном, так и дистанционном формате. Причем офлайн–формат предусматривает небольшие группы участников – не более 8-10 человек – и преимущественно на открытом воздухе. В каждом муниципалитете разработан разнообразный и насыщенный план занятий. Это спортивные тренировки и соревнования, викторины и интеллектуальные конкурсы, культурные события и социально значимые акции, трудовая и волонтерская деятельность и т.д.
- Безопасность детей – на первом месте. Поэтому при работе спортивных площадок, уличных мастер-классов, посещении культурных и иных учреждений соблюдаются все требования Роспотребнадзора, - подчеркнула Ольга Гремякова.
При проведении мероприятий особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящим на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики.
С 1 июня в регионе организован еженедельный мониторинг альтернативных форм летнего отдыха детей. На 20 июля 284 организации провели различные формы занятости и досуга в очном формате для 14 280 детей, а 512 организаций сделали это в дистанционном формате для 170 407 детей.
Планируется, что до конца летнего периода более 100 тыс. или 80%, несовершеннолетних школьного возраста смогут поучаствовать в занятиях альтернативных форм летнего отдыха в очном формате.
Подробную информацию о мероприятиях можно найти на сайтах и социальных сетях муниципалитетов. Также работает специальная горячая линия министерства социальной защиты региона: 8-4872-24-51-99; 8-4872-24-98-38.