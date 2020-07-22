В Тульской области разработали новые форматы летнего отдыха для детей

Фото из архива Myslo.

22 июля на брифинге для СМИ заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила о новом формате проведения летней оздоровительной кампании в регионе.

По ее словам, в связи с коронавирусом принято решение до 31 августа не проводить заездов организованных групп детей в загородные оздоровительные и палаточные лагеря, а также лагеря с дневным пребыванием. Кроме того, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации до конца календарного года отменили отдых детей за пределами своего региона.

При этом исключение делается для детей-инвалидов. Планируются выезды в санаторные оздоровительные лагеря по типу «Мать и дитя» в регионе (184 путевки) и на территории Краснодарского края (200 путевок).

Кроме того, 220 детей отправятся на специальную смену лагерей с дневным пребыванием на базе тульских государственных учреждений социального обслуживания и образования.

Ольга Гремякова отметила, что разработаны альтернативные варианты летнего отдыха школьников. Это малые формы досуга детей как в очном, так и дистанционном формате. Причем офлайн–формат предусматривает небольшие группы участников – не более 8-10 человек – и преимущественно на открытом воздухе. В каждом муниципалитете разработан разнообразный и насыщенный план занятий. Это спортивные тренировки и соревнования, викторины и интеллектуальные конкурсы, культурные события и социально значимые акции, трудовая и волонтерская деятельность и т.д.

- Безопасность детей – на первом месте. Поэтому при работе спортивных площадок, уличных мастер-классов, посещении культурных и иных учреждений соблюдаются все требования Роспотребнадзора, - подчеркнула Ольга Гремякова.

При проведении мероприятий особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящим на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики.

С 1 июня в регионе организован еженедельный мониторинг альтернативных форм летнего отдыха детей. На 20 июля 284 организации провели различные формы занятости и досуга в очном формате для 14 280 детей, а 512 организаций сделали это в дистанционном формате для 170 407 детей.

Планируется, что до конца летнего периода более 100 тыс. или 80%, несовершеннолетних школьного возраста смогут поучаствовать в занятиях альтернативных форм летнего отдыха в очном формате.

Подробную информацию о мероприятиях можно найти на сайтах и социальных сетях муниципалитетов. Также работает специальная горячая линия министерства социальной защиты региона: 8-4872-24-51-99; 8-4872-24-98-38.