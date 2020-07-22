Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: дело в отношении бывших сотрудников Росгвардии передано в суд

На данный момент из ведомства они уволены. Их обвиняют в халатности.

В среду 22 июля в региональном Следственном управлении состоялся брифинг и.о. руководителя Владимира Усова. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников Росгвардии, которые не предприняли каких-либо действенных мер в отношении мужчины, устроившего дебош в кафе Tom Sawyer.

– Нашим следственным отделом расследовалось два уголовных дела. Первое было связано с совершением хулиганских действий в отношении посетителей кафе тремя гражданами. На их счету не менее 10 эпизодов: хулиганские действия, побои и причинение тяжкого вреда здоровью. Материалы этого уголовного дела сейчас рассматриваются в суде.

То, что касается бездействия сотрудников силового ведомства, прибывших на место происшествия, они находились при исполнении служебных обязанностей и имели реальную возможность пресечь действия нарушителей, но не предприняли никаких мер. Бездействие позволило злоумышленникам причинить телесные повреждения посетителям, а некоторым – и серьезный вред здоровью. По данному факту нами также было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ – «Халатность». Оно окончено и передано в суд, где и рассматривается сейчас.

Напомним, в ночь на 3 ноября 2019 года в кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции.

Как следует из комментариев за кадром , правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. На кадрах, которыми со «Слободой» поделился очевидец, это хорошо видно: в присутствии стражей порядка мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку.

Зачинщиками же потасовки стали 29-летний житель Московской области и два его знакомых.