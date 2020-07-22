Трое погибших на пожаре в Туле: подозреваемую в поджоге направили на психиатрическую экспертизу

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По факту смерти двух мужчин и женщины утром 13 июля при пожаре в доме № 18 на ул. Серебровской в Туле следователи СУ СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

О ходе расследования сегодня, 22 июля, в рамках брифинга рассказал и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Владимир Усов.

– На данный момент мы установили владелицу квартиры, с которой начался пожар, задержали, назначили ряд судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз. Подозреваемая находится в условиях стационара, ей проводится комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания стал источник открытого огня в одной из комнат квартиры. Сейчас допрошены все жильцы. Следствие подходит к завершению, нам осталось получить заключения экспертов судмедэкспертизы о причинах смерти погибших, а также получить сведения о психическом состоянии лица, которое мы привлекаем к ответственности.

По информации на момент публикации новости, в результате пожара погибли двое мужчин и одна женщина. Один погибший жил на третьем этаже, двое – на пятом. Все они, по предварительным данным, скончались от отравления угарным газом.

Как рассказал Владимир Усов, владелица квартиры на ул. Серебровской проходит судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас она находится в медучреждении.

Также в квартире проводится пожарно-техническая экспертиза. Предположительно, источником возгорания стал открытый огонь в одной из комнат владелицы квартиры. Допрошены ее соседи. На данный момент расследование дела продолжается.