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В исправительных колониях Тульской области начнут производить корпусную мебель

В исправительных колониях Тульской области начнут производить корпусную мебель

В исправительных учреждениях получена вся необходимая документация для производства корпусной мебели.

В центрах трудовой адаптации осужденных решили использовать имеющиеся свободные площади и открыли новое для себя производство – изготовление корпусной мебели. В исправительных колониях №5 и №7 УФСИН России закупили профессиональное оборудование, которое позволяет выпускать широкий ассортимент кухонь, детских, гостиных, спален, прихожих, в том числе по индивидуальным проектам.

В соответствии с современными требованиями технологического процесса в учреждениях были приобретены форматно-раскроечные, кромкооблицовочные, сверлильно-присадочные станки. Мебель производится из различных материалов, но основное сырье – это ЛДСП.

Новый вид продукции будет востребован у государственных и муниципальных заказчиков, а также у подразделений уголовно-исполнительной системы. Так, уже в августе текущего года ИК-7 планирует заключить договор с ГУЗ «ТОКПБ имени Н.П. Каменева» на поставку мебели для административных помещений.

Кроме того, расширение производственных возможностей позволит дополнительно трудоустроить осужденных, для которых это станет еще одним шагом к их приспособлению к жизни в обществе.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 18:03 +4
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