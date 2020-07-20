Туляков приглашают вступить в ряды общественных инспекторов
Принять участие в мероприятиях общественного контроля может любой желающий, достигший совершеннолетия.
Общественная палата Тульской области приглашает жителей региона пополнить ряды общественных инспекторов. Цель их работы – проведение мероприятий по общественному контролю. Общественные инспекторы осуществляют деятельность на добровольной и безвозмездной основе.
Кандидатом в общественные инспекторы может быть любой гражданин, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий в Тульской области и не состоящий в трудовых отношениях с объектами общественного контроля.
Чтобы стать общественным инспектором, необходимо предоставить в Общественную палату заявление, согласие на обработку персональных данных, две фотографии и копию паспорта.
После проверки документов кандидаты пройдут собеседование в Общественной палате Тульской области. Подробности можно узнать по адресу: пр-т Ленина, д. 49 или по телефону 24-51-29.