В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus

Утром 21 июля в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием инкассаторской машины Fiat Ducato и внедорожника Lexus GX 460.

По словам участников автоаварии, оба транспортных средства двигались в попутном направлении, и внезапно броневик совершил неожиданный маневр, в результате которого врезался в заднюю часть Lexus.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Из-за участников аварии в сторону ул. 9 Мая образовалось небольшое затруднение движения.