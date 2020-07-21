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В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus

В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus

Авария произошла напротив здания УМВД.

Утром 21 июля в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием инкассаторской машины Fiat Ducato и внедорожника Lexus GX 460.

По словам участников автоаварии, оба транспортных средства двигались в попутном направлении, и внезапно броневик совершил неожиданный маневр, в результате которого врезался в заднюю часть Lexus.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Из-за участников аварии в сторону ул. 9 Мая образовалось небольшое затруднение движения.

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В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus, Фото: 1
В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus, Фото: 2
В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus, Фото: 3
В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus, Фото: 4
В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus, Фото: 5
В Туле столкнулись броневик и внедорожник Lexus, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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