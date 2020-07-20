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Погода в Туле 21 июля: дожди с грозами, до +24 и переменная облачность
Фото: photosight.ru

Погода в Туле 21 июля: дожди с грозами, до +24 и переменная облачность

Синоптики прогнозируют умеренный западный ветер и низкое атмосферное давление.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Местами кратковременный дождь (до 5 мм за сутки), днём местами гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем при грозе местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха по области ночью – от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.

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