Погода в Туле 21 июля: дожди с грозами, до +24 и переменная облачность

Фото: photosight.ru

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Местами кратковременный дождь (до 5 мм за сутки), днём местами гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем при грозе местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха по области ночью – от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.