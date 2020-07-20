Где в Туле не будет света 21 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Пирогова, 20, 15-а, 17 к. 5,
- ул. Колетвинова, 6-а, 6, 2,
- Хлебная пл., 8, 12, 8 к. 8, 8-а,
- ул. Металлургов, 46-а, 44-б, 43, 42, 46, 38, 34, 36-а,
- ул. Н. Руднева, 69,
- ул. Шухова, 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
- ул. Шевченко, 17, 19, 21, 23, 38, 38-а, 40, 44, 46, 48, 50, 27-37 (нечётн.), 52-в, 52-56 (чётн.),
- ул. Щорса, 4-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
- ул. Фурманова, 3-а, 3-10,
- ул. Станиславского, 55, 57, 65, 67-71,
- ул. Железняка, 14-а, 16-а, 1-20,
- ул. Циолковского, 14-18 (чётн.), 20, 22, 41-53 (нечётн.),
- ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22,
- ул. Котовского, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Лазо, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- пер. Циолковского, 22,
- Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 10-й пр-д, 21, 22,
- 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,
- 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22,
- 10-й пр-д, 21, 22,
- ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
- ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.),
- ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
- ул. Громова, 41-69 (нечётн.), 26-38 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 15-а,
- ул. Переходная, 1-6,
- п. Угольный: ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38.
Другие статьи по темам
Событие
Место