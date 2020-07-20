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Где в Туле не будет света 21 июля

Где в Туле не будет света 21 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пирогова, 20, 15-а, 17 к. 5,
  • ул. Колетвинова, 6-а, 6, 2,
  • Хлебная пл., 8, 12, 8 к. 8, 8-а,
  • ул. Металлургов, 46-а, 44-б, 43, 42, 46, 38, 34, 36-а,
  • ул. Н. Руднева, 69,
  • ул. Шухова, 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Немцова, 10,
  • ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
  • ул. Шевченко, 17, 19, 21, 23, 38, 38-а, 40, 44, 46, 48, 50, 27-37 (нечётн.), 52-в, 52-56 (чётн.),
  • ул. Щорса, 4-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • ул. Фурманова, 3-а, 3-10,
  • ул. Станиславского, 55, 57, 65, 67-71,
  • ул. Железняка, 14-а, 16-а, 1-20,
  • ул. Циолковского, 14-18 (чётн.), 20, 22, 41-53 (нечётн.),
  • ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22,
  • ул. Котовского, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Лазо, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • пер. Циолковского, 22,
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 21, 22,
  • 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,
  • 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22,
  • 10-й пр-д, 21, 22,
  • ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
  • ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.),
  • ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
  • ул. Громова, 41-69 (нечётн.), 26-38 (чётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 15-а,
  • ул. Переходная, 1-6,
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38.
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вчера, в 21:54 +1
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