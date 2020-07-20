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Юбилейный «День пряника» состоится в Туле в режиме онлайн

Юбилейный «День пряника» состоится в Туле в режиме онлайн

Все желающие смогут узнать секреты пряничников, не выходя из дома.

В этом году Всероссийский фестиваль «День пряника» отмечает пятилетний юбилей и впервые пройдет в онлайн-формате. 8 августа участники и многочисленные поклонники фестиваля соберутся на виртуальных площадках.

Перед зрителями раскинется удивительная карта пряничного мира, позволяющая посетить мастеров пряничников, узнать секреты их мастерства и уникальные рецепты, не выходя из дома.

Состоится традиционный чемпионат по скоростному кипячению самоваров, запланированы видеоэкскурсии, конкурсы и мастер-классы. Для участников и зрителей выступят Московский казачий хор, фолк-группа «Сколот» и другие коллективы.

Фестивальные мероприятия пройдут 8 августа на сайте «Дня пряника», а также на сайте Объединения центров развития культуры и в официальной группе фестиваля в «ВКонтакте».

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вчера, в 22:44 0
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