Юбилейный «День пряника» состоится в Туле в режиме онлайн

Все желающие смогут узнать секреты пряничников, не выходя из дома.

В этом году Всероссийский фестиваль «День пряника» отмечает пятилетний юбилей и впервые пройдет в онлайн-формате. 8 августа участники и многочисленные поклонники фестиваля соберутся на виртуальных площадках.

Перед зрителями раскинется удивительная карта пряничного мира, позволяющая посетить мастеров пряничников, узнать секреты их мастерства и уникальные рецепты, не выходя из дома.

Состоится традиционный чемпионат по скоростному кипячению самоваров, запланированы видеоэкскурсии, конкурсы и мастер-классы. Для участников и зрителей выступят Московский казачий хор, фолк-группа «Сколот» и другие коллективы.

Фестивальные мероприятия пройдут 8 августа на сайте «Дня пряника», а также на сайте Объединения центров развития культуры и в официальной группе фестиваля в «ВКонтакте».