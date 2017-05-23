Сохранившие огонь: Косогорскому заводу - 120

Исполнилось 120 лет со дня первой отливки чугуна на Косогорском заводе – предприятии, которое уже много лет остается одним из символов рабочей Тулы и местной металлургии.

Толстой и Дзержинский

В конце XIX века акционеры бельгийской компании из многих вариантов, которые рассматривали в России, решили строить чугунолитейный завод в месте пересечения реки Воронки и построенной в 1886 году Московско-Курской железной дороги.

Площадка по тем временам была идеальной – местные руды содержали до 52 процентов железа, а рядом – дубовые рощи. В те времена для сжигания использовались еще дрова, которые позже стали заменяться углем и коксом. Но пока это произошло, вокруг Косой Горы спалили в печке все дубы. Сейчас на их месте растут уже преимущественно осины.

А вот местная руда использовалась долго. На предприятии еще трудятся старожилы, которые помнят Киреевские руды.

Открытый 8 мая 1897 года завод назывался тогда Судаковским, по близлежащей деревне Судаково. К концу 1897 года здесь выплавили 1,5 миллиона пудов литейного чугуна. Через год вступила в строй вторая доменная печь. Еще через два – третья.

С тех времен, кстати, на двух доменных печах косогорского завода сохранились конусные засыпные аппараты системы Мак Ки. Конечно, производство давно уже живет по другим законам.

Появились современные системы электроники, автоматизации, режимы работы, принципиально новые материалы металлоконструкций. Но сам принцип загрузочного устройства еще используется не только на Косой Горе, но и многих других предприятиях России.

На строительстве и открытии завода присутствовал Лев Толстой, усадьба которого находилась в пяти верстах от Судаково, после чего появилась его статья «Неужели это так надо».

Ни предприятие, ни условия труда графу не понравились.

«Стоит среди полей обнесенный стеной чугунолитейный завод с не переставая дымящимися домнами, с подъездной железной дорогой, с раскинутыми домиками заведующих и рабочих.

На самой домне работают одни, у печей при ужасающей жаре – другие, у спуска расплавленного чугуна и шлака – третьи... По воскресеньям все эти люди получают расчет и появляются в трактирах и кабаках, со всех сторон окружающих завод, и пьют до утра. В понедельник же они отправляются на ту же работу».

Пик производства чугуна в то время пришелся на 1899 год, когда завод выплавил 91 тысячу тонн чугуна.

Потом начался общероссийский экономический спад, что привело к консервации предприятия в 1905 году. Только в канун новой войны интерес к производству чугуна возродился.

Одно время завод хотели взять в аренду иностранные капиталисты, но акционеры ставили целью именно продажу. И в 1912 году право собственности переходит к российскому акционерному обществу «АО Тульских чугунолитейных заводов».

После реконструкции Судаковские печи уже не уступали передовым домнам Европы. После революции домны, электростанция, а потом и производство цемента были остановлены, а сам завод национализирован.

Возродили его только в 1926 году после обращения туляков к председателю Высшего Совета Народного Хозяйства Дзержинскому. В ознаменование чего в ноябре того же года Тулгубисполком присвоил заводу наименование «Косогорский металлургический завод им. Ф.Э. Дзержинского».

Эхо войны

29 октября 1941 года танки Гудериана вошли в поселок Косая Гора. Пока поселок был под немцами, на завод приезжали представители фирмы Круппа, изучали вопрос восстановления производства. Но не успели.

14 декабря поселок был освобожден, причем настолько стремительно, что немцы даже не успели ничего взорвать. В самом поселке горячих боев не было, однако в заводском музее хранятся военные трофеи, найденные в окрестностях, где действовали несколько партизанских отрядов – пробитые солдатские каски, гильзы от снарядов, солдатский ранец.

Есть здесь и личные вещи командира Тульского рабочего полка, Героя России Анатолия Горшкова, которые переданы в музей по его завещанию. Анатолий Петрович любил косогорцев и отмечал их мужество и боевую выучку. Косогорский истребительный батальон входил в состав Тульского рабочего полка. Многие косогорцы погибли в Калужской области, которую освобождал в том числе Тульский рабочий полк.

– Я десять лет отработал председателем совета ветеранов, и многих ветеранов знал лично, – рассказывает председатель профкома косогорского завода Игорь Борисов. – Они очень много рассказывали о войне. С Василием Михайловичем Жигановым мы вместе работали в фитинговом цеху. Он говорил, что сражения были такие, что они и не предполагали остаться в живых. Вспоминал, как в боях на Рогоженском поселке погиб от разрывной пули его товарищ. Немцы часто использовали разрывные пули, после которой у человека практически нет шансов выжить.

Кстати, трубу для знаменитого первого тульского миномета наши разведчики тоже нашли на Косогорском заводе, который в то время уже находился в немецкой оккупации.

На территории поселка есть братская могила советских воинов – это захоронение солдат, умерших в госпитале, располагавшемся в помещении школы №1.

Восстановление предприятия началось в январе 1942 года, а уже 8 марта запущена первая домна. После войны на заводе появились цементное производство, полностью удовлетворявшее потребности всей области, и цех фитингов, дававший 80% всех производимых в СССР фитингов, в том числе с цинковым покрытием.

Использовались они, в том числе и на подводных лодках. Обычные сваренные трубопроводы при взрыве глубинных бомб лопались, а косогорские фитинги оставались невредимы.

В лихие 90-е завод был на грани закрытия, но выжил. Одним из символов наступивших перемен стал капитальный ремонт доменной печи, затеянный в самый кризис 2008 года. Зато сейчас это современное производство с использованием новейшей системы сухой газоочистки – аналогов ей в России практически нет.

Косогорский завод известен также своим художественным литьем из высокопрочного чугуна, украшающим набережные и улицы Москвы, Санкт-Петербурга, курортов Краснодарского края. Здесь отливали памятник Демидову и «Ушедшим в бессмертие», установленный в Менделеевском поселке.

Легендарный директор

Косогорский завод – любимое место съемок кинематографистов. Впервые он попал в кино еще в 60-е. Тульская премьера фильма «Евдокия», съемки которой проходили, в том числе на территории поселка, состоялась в поселковом ДК.



Кадр из «Евдокии».

«Казалось, что никогда еще не было так радостно и оживленно у металлургов Косогорского завода, как в августе прошлого года. В те дни, когда на территории завода и в поселке производились съемки отдельных эпизодов кинофильма «Евдокия». В съемках активное участие принимали рабочие и служащие нашего завода, в том числе и пишущие эти строки, – делились в газетах эмоциями строгальщик С. Колосов и токарь механического цеха косогорского завода М. Половов. – После просмотра фильма металлурги горячо обсуждали новое кинопроизведение, и дали ему высокую оценку».



Кадр из «Евдокии».

В то время на территории предприятия режиссером Евгением Кареловым был снят фильм о советском Донбассе «Сохранившие огонь», в котором участвовали актеры Евгений Матвеев, Олег Янковский, Тамара Семина, Анатолий Папанов.



Съемки «Сохранивших огонь».



Фильм «Сохранившие огонь». Мальчик в кадре – косогорский первоклассник Костя Ефимов. Когда маленький актер вырос, он работал на КМЗ в доменном цеху.



В заводском музее хранится кадр из фильма

«Сохранившие огонь» с автографами.

А еще косогорцы с удовольствием вспоминают фильмы «Любка», «Парни из стали», «Чудо», в которых видны родные пейзажи поселка и картинки завода.



Сериал «Парни из стали» (2004) снимали на Косой Горе.

На Косогорском металлургическом происходит действие романа «Огонь» Анатолия Кузнецова. Правда, в связи с тут же после написания бегством автора «Бабьего Яра» в Англию, его произведение о косогорцах было предано скорейшему забвению.

А вот кадры из фильма «Чудо» (2009):

Долгое время Косая Гора, хоть и считалась районным центром, была печально известна своим неустроенным бытом. Все как у Высоцкого – люди жили в бараках, где на 38 комнаток всего одна уборная. Не было даже бани. Потом, правда, ликвидировали детскую колонию, и на ее месте построили банно-прачечный комбинат.

Только в 60-е при директоре Виниченко, поселок начал обустраиваться. Судьба отвела ему короткий срок, Владимир Степанович попал в автокатастрофу. Его сменил Владимир Иванович Мартынов, который руководил Косогорским заводом 27 лет.

На заводе он трудился с 1946 года, куда пришел рабочим в доменный цех после окончания горно-металлургического техникума в Липецке, и от помощника мастера печи поднялся до директора. Под его руководством выпускался металл и возводились дома для металлургов, а Косая Гора была признана самым благоустроенным и зеленым рабочим поселком области.

Были построены дом культуры, стадион, больница, профилакторий, открыт памятник погибшим освободителям Косой Горы и облагорожено место захоронения героев, зажжен вечный огонь у памятника металлургам на территории завода.

– Помню как-то на День металлурга было соревнование: кто больше поднимает двухпудовую гирю, – вспоминает Игорь Борисов. – Владимиру Ивановичу уже было за шестьдесят. Но он победил всех, поднял эту гирю 56 раз. У него при кабинете была небольшая комнатка отдыха со шведской стенкой, и нестандартной гирей в 48 кг, которую отлили специально для него. Мартынов любил говорить: если ты поднимаешь большой вес, значит меньший взять будет гораздо легче».



Продолжение следует.