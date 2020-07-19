Продажа бизнеса в ТЦ, переименование улиц и закон о тишине: какие новости обсуждают туляки

Ряд событий культурной и общественно-политической жизни региона стал поводом для долгих дискуссий среди наших читателей.

Эксперты оценили идею туляка Андрея Колбасинова о возвращении тульским улицам исторических названий. Адвокат из Санкт-Петербурга Даниил Петров предложил «не шокировать людей резкими переменами» и в качестве промежуточной меры использовать таблички с двойным названием: современным и историческим.

Президент фонда поддержки исторических традиций «Возвращение» Юрий Бондаренко считает, что старые названия придают большую историческую ценность и имеют воспитательное значение для нас и будущих поколений.

Историк и журналист Павел Гнилорыбов утверждает, что путь к переименованию лежит через общественное согласие – нужна просветительская работа, разъяснение положений закона и разговор с жителями. Менее чем за двое суток эта публикация набрала более 500 комментариев. Вот что думают по поводу переименования наши читатели:

– Разве нельзя на первом доме исторической улицы просто заказать один аншлаг, с указанием старых названий? И все!!! Мы тут тест проходили. По старым названиям. Вариант 10 из 10 редко кто показал. Начнём блудить в родном городе,

– Ложевая была Мичурина, Демидовская - Володарского, а до Демидовской - Московская, и она была главнее Миллионной-Октябрьской.. Я помню.. Но моё мнение – исторические названия – отвлечение от проблем. Вы посмотрите, в каком состоянии исторические дома на ул. Октябрьской! Посмотрите на ворота Ломинцевские.. Ну раз такая тяга сделать «как раньше» - спасите их.. Я всегда за сохранение облика родного города. Но вот приезжайте в Заречье. Заодно понюхайте запах мочи с очистных! Сколько было статей? Я со счета сбилась! Меняются мэры – вонь остаётся!!! – Светлана Тульская.

– Снести весь новострой, оставив только старый город, для большей атмосферности и погружения в историю, – KolxozNik.

– Правильно, свои историю надо любить.. и поэтому – даешь проспект Тираннозавра. Площадь Юрского периода. Тупик человекоподобной обезьяны. Как же это все надоело то.. ппц.., – Светлана.

– Задолбали! Не надо ничего переименовывать! Как минимум надо узнать мнение туляков, а не питерских му**ков. А то до смешного: город Санкт Петербург, а область Ленинградская. Но все этот город называют Питером, – Million.

– Вот именно. А они хотят нас перекодировать в устаревшую версию. Накатывают нам более старую прошивку поверх новой...,

– Я помню, как пришлось менять кучу документов, когда Шоссейную переименовали в Одоевское шоссе... А еще надо будет права поменять. И внести изменения во все документы. А делается это при оплате госпошлины (если кто-то забыл об этом), – Зураб.

Ещё одним актуальным вопросом стало внесение изменений в региональный закон «О тишине» – фракция ЛДПР в Тульской областной Думе предлагает скорректировать «период тишины», запретив шуметь с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00 в будни, а в воскресенье и праздничные дни – круглосуточно.

Главным вопросом, волнующим портальцев, стал ремонт – когда тулякам приводить в порядок своё жилище, работая пять дней в неделю, с 9.00 до 18.00?

– Получается, чтобы сделать ремонт дома, надо быть безработным, – Тулячек Тульский.

– когда многие люди дома... в выходные... они как раз, помимо просиживания штанов, занимаются этим самым домом - уборка, ремонт, игра с детьми. Всё это подразумевает повышенную шумоотдачу. Так что, по мне, так тихие выходные – это лишнее,

– Одного не понимаю... Пометка про воскресенье и праздники подразумевает, что в эти дни надо целый день спать? Давайте тогда и субботу тихой сделаем, у многих голова трещит после пятницы, – maxwal.

– А если у соседей дети, как слоны, топают – это попадает под закон? – NeoVision.

– Нормально. А если человек работает в будни, когда ему ремонт делать? Не вижу ничего страшного в шуме днем, главное, не в 7 утра, – StormVmore.

Ещё одной «горячей» новостью уходящей недели стала «распродажа», устроенная арендаторами площадей в тульских ТЦ – многие предприниматели решили свернуть бизнес, потерпев значительные убытки из-за коронавирусных ограничений. Некоторые наши пользователи отнеслись к работе таких бизнесменов скептически:

– Всегда казалось, что бизнес – это когда продаёшь плоды своего труда, физического или интеллектуального. А когда: там купил подешевле, здесь продал подороже – это спекуляция?

– Всегда удивляли подобные «магазины-острова»: куча явно копеечного барахла, скучающая барышня-продавец, редкие покупатели. Неужели это может приносить прибыль хозяину-«бизнесмену»? – Jaekson.

– Это всякий мусор продают! Говносуши, чехлы в стодорогов, чаи… Хотят заработать на всяком мусоре. Они продают не бизнес, а аренду, найдут лоха, разведут и откроются в пятиэтажке на первом этаже, – Sergo33.

– Думаю, к концу августа мы увидим такую финансовую жопу, что сам коронавирус покажется нам просто мелочью..., – Зураб.

– Интересно, кто-нибудь купит? – verum est verum.

– Всякие маленькие магазинчики всю дорогу продаются и покупаются и не только из-за коронавируса, а просто сетевики их сжирают, – Tula5555.