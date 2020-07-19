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«Дни стольника» в «Любимце»: туляки могут помочь бездомным животным
Фото из архива MySlo

«Дни стольника» в «Любимце»: туляки могут помочь бездомным животным

Перечислить символические 100 рублей на содержание четвероногих обитателей приюта можно с 17 по 25 июля.

Тульский центр помощи бездомным животным «Любимец» с 17 по 25 июля проводит традиционные «Дни стольника». Каждый желающий может перечислить 100 рублей на корм собакам и кошкам, ждущим своих хозяев.

– Это очень небольшие деньги. Что нам стоит по 100 рублей выделить из своего бюджета и накормить животных? Мы надеемся на ваше неравнодушие к обитателям «Любимца», – обращаются организаторы к тулякам.

Ваши сто рублей помогут питомцам скорее обрести дом, ведь для того, чтобы найти новую семью, обитатели приюта должны быть сыты и ухожены. Сейчас в «Любимце» находятся 45 собак и 20 кошек, у которых нет постоянных кураторов. На их содержание уходит около 150 тысяч рублей в месяц.

Реквизиты для перечисления денежных средств можно найти тут.

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