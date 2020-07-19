В Богородицке двое мужчин стащили у коммунальщиков металлическую трубу

Злоумышленники планировали сдать изделие на металлолом, но их задержали полицейские.

В Богородицке сотрудники полиции задержали двух воров. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчины заметили на улице металлическую трубу, оставленную коммунальщиками, проводившими ремонт.

Недолго думая, злоумышленники забрали изделие с собой, рассчитывая сдать в ближайший пункт приёма металлолома.

Полицейские выяснили личности и местонахождение похитителей. 33-летний мужчина и его 32-летний подельник были задержаны и признались в содеянном. Правоохранители выясняют детали произошедшего.