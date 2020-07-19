В Тульской области годовалая девочка погибла под колёсами минивэна: возбуждено уголовное дело

Водитель иномарки задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

После трагической гибели годовалой девочки в этническом посёлке под Тулой, сотрудниками регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В качестве подозреваемого по делу проходит 29-летний водитель «Тойоты». Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, ведётся следствие.