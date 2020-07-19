новости
новости
Регистрация
В Тульской области годовалая девочка погибла под колёсами минивэна: возбуждено уголовное дело

В Тульской области годовалая девочка погибла под колёсами минивэна: возбуждено уголовное дело

Водитель иномарки задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

После трагической гибели годовалой девочки в этническом посёлке под Тулой, сотрудниками регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В качестве подозреваемого по делу проходит 29-летний водитель «Тойоты». Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, ведётся следствие.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
погиб ребенокДТПнаезд на ребенкауголовное делопреступлениерасследованиеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьЗаокский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Дни стольника» в «Любимце»: туляки могут помочь бездомным животным
«Дни стольника» в «Любимце»: туляки могут помочь бездомным животным
Продажа бизнеса в ТЦ, переименование улиц и закон о тишине: какие новости обсуждают туляки
Продажа бизнеса в ТЦ, переименование улиц и закон о тишине: какие новости обсуждают туляки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.