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Главный инфекционист Минздрава РФ: Осенью ожидаем вторую волну коронавируса

Главный инфекционист Минздрава РФ: Осенью ожидаем вторую волну коронавируса

Согласно прогнозам, она будет слабее первой.

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов считает вероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в России осенью наряду с ежегодными сезонными заболеваниями. Впрочем, она ожидается не настолько сильной, поскольку у части россиян уже выработался иммунитет к этому вирусу.

Также важен и тот фактор, что общество знает, какие меры безопасности надо соблюдать, сообщает «Российская газета».

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — указал врач.

О том, что вторая волна коронавирусной инфекции может стать более серьезным вызовом предупредили ученые королевской академии медицинских наук Великобритании. По их мнению, с началом осени национальная служба здравоохранения столкнется с большой нагрузкой из-за необходимости лечить пациентов с другими болезнями, что было отложено ранее, передает НСН.

Кроме того, ситуацию может потенциально осложнить вспышка сезонного гриппа. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:15 −3
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