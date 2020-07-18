Главный инфекционист Минздрава РФ: Осенью ожидаем вторую волну коронавируса

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — указал врач.

О том, что вторая волна коронавирусной инфекции может стать более серьезным вызовом предупредили ученые королевской академии медицинских наук Великобритании. По их мнению, с началом осени национальная служба здравоохранения столкнется с большой нагрузкой из-за необходимости лечить пациентов с другими болезнями, что было отложено ранее, передает НСН.

Кроме того, ситуацию может потенциально осложнить вспышка сезонного гриппа.