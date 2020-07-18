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Алковор: Туляк за час трижды обокрал один и тот же магазин

Алковор: Туляк за час трижды обокрал один и тот же магазин

Вором оказался ранее неоднократно судимый 20-летний житель Советского округа Тулы.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» с заявлением обратилась управляющая сетевого супермаркета, расположенного по улице Первомайская. Женщина сообщила, что из торгового зала магазина была совершена кража алкогольной продукции.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 20-летний житель Советского округа Тулы. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Как оказалось, что он трижды, с разницей примерно в один час, совершил хищение алкоголя из одного и того же магазина.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:24 +5
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Место
Тула

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