Алковор: Туляк за час трижды обокрал один и тот же магазин

В дежурную часть отдела полиции «Советский» с заявлением обратилась управляющая сетевого супермаркета, расположенного по улице Первомайская. Женщина сообщила, что из торгового зала магазина была совершена кража алкогольной продукции.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 20-летний житель Советского округа Тулы. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Как оказалось, что он трижды, с разницей примерно в один час, совершил хищение алкоголя из одного и того же магазина.