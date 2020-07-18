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На ул. Декабристов в Туле загорелся двухэтажный дом

На ул. Декабристов в Туле загорелся двухэтажный дом

В доме выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

Вечером 17 июля на ул. Декабристов в Туле загорелся частный жилой дом. Пожарные прибыли на место происшествия примерно в 22.37 и к этому моменту часть постройки горела открытым пламенем.
 
В момент пожара внутри находились несколько человек, в том числе пожилая женщина. К счастью, они смогли самостоятельно выбраться наружу и поэтому никто из них не пострадал.
 
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о пожаре поступило в 22.32. Огнеборцам удалось вовремя локализовать пламя и открытое горение было ликвидировано уже в 22.47.
 
На месте работали три пожарных расчета, пострадавших нет. В доме выгорела одна комната площадью 15 квадратных метров, образовался прогар на второй этаж и повреждена обрешетка кровли.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:07 +6
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